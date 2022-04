Umfrage des Tages : Mehrheit kann sich für schleswig-holsteinische Geschichte begeistern

Heute möchten wir von Ihnen wissen, ob Sie sich für Regionalgeschichte interessieren und ob Sie diese gerne höher gewichtet hätten. Oder lässt Sie das Leben der Vergangenheit kalt? Geben Sie auch ohne Abo ihre Stimme ab.

27. April 2022, 16:30 Uhr

Flensburg | Das Territorium des heutigen Schleswig-Holsteins ist gespickt mit einer reichhaltigen Geschichte. Zuletzt haben wir auf shz.de immer wieder von neuen Funden berichten können, etwa aus der Zeit der Angeln, die mit ihrer Auswanderung in der Spätantike ins heutige England Weltgeschichte schrieben.

Archäologisches Highlight in Brebel – Dieser Topf ist 1600 Jahre alt

Reste einer 1500 Jahre alten Siedlung in Taarstedt gefunden



Oder natürlich über die Wikingersiedlung Haithabu, die zu ihrer Zeit eine bedeutende Handels-Metropole des Nordens war und heute Unesco-Weltkulturerbe ist. Auch in den dunklen Kapiteln der deutschen oder deutsch-dänischen Geschichte haben sich im Schleswig-Holstein entscheidende Dinge ereignet, das Referendum von 1920 und der Matrosenaufstand, um nur einige zu nennen.



Aber nicht nur die anthropologische Geschichte hat Spannendes zu bieten. In der Kiesgrube in Groß Pampau wurden in der Vergangenheit Haie, Wale und andere Tiere aus dem Miozän ausgegraben. Aufgrund der weltweit beachteten Funde aus dem Urmeer ist ein Museum im Gespräch. Aber es wird auch gestritten.

Oft wird sich in SH mit der Frage schwergetan, wie mit dem Nachlass aus den Epochen umzugehen ist. Besonders dann, wenn Forschungs- und Wirtschaftsinteressen, etwa bei Baugebieten, aufeinanderprallen.

Wie in Groß Pampau geht es dann auch darum, wie, in welcher Form und mit welchen finanziellen Mitteln die Fundstücke der Bevölkerung und interessierten Touristen zugänglich gemacht werden. Und darum, wie groß eigentlich das öffentliche Interesse daran ist.



Wir wollen deshalb heute in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen, ob Sie sich für die Landesgeschichte begeistern können und diese daher gerne höher gewichtet hätten – oder ob Sie das Leben der jüngeren oder älteren Vergangenheit eher kalt lässt.

Zwischenstand am Mittwoch, 27. April, um 16.27 Uhr: Insgesamt haben bisher 583 Personen an unserer Umfrage teilgenommen. Die Mehrheit (87 Prozent) findet, dass schleswig-holsteinische Geschichte mehr ins Zentrum gerückt werden sollte. 11 Prozent sind der Meinung, dass ihr Vorwissen ausreicht. 2 Prozent finden regionale Geschichte langweilig.



