Umfrage des Tages : Mehrheit der Teilnehmer spricht sich für Verbot von Laubbläsern aus

Wo Herbst ist, ist auch Lärm. Und zwar der Lärm der Laubbläser. Für Menschen mit großen Gärten und Kommunen sind die Geräte aber auch eine große Hilfe. Wie stehen Sie dazu?

04. Oktober 2021, 19:31 Uhr

Flensburg | Dass der Herbst angefangen hat, erkennt man nicht nur am nassgrauen Wetter, das uns am Wochenende beschert wurde. Auch nicht allein an den ersten Kastanien, die wir uns verstohlen in die Jackentaschen stecken. Aus Gärten, von Gehwegen und Plätzen her schallt ein weiteres Indiz für die Ankunft des Herbstes: Der Laubbläser.



Für die einen ist dieser herbstliche Helfer ein Segen: Ohne großen Kraftaufwand sind selbst große und verwinkelte Gärten schnell von den Blättermassen befreit. In der herbstlichen Hochsaison sind die Laubbläser der beste Freund kommunalen Servicebetriebe – mit dem Rechen würde es zehn Mann brauchen, um eins dieser Geräte zu ersetzen.



Doch Laubbläser sind auch laut. Sehr laut sogar. Die Geräte erreichen Lautstärken von 70 bis 110 Dezibel – also durchaus den Lärmpegel eines vorbeifahrenden Lkw oder einer Motorsäge im Dauerbetrieb. Und auch für die Umwelt stellen sie eine Belastung dar. Laubbläser mit Verbrennungsmotor pusten neben bunten Blättern und Feinstaub auch noch Kohlenwasserstoffe, Stickoxide und Kohlenmonoxid in die Luft.

Nun wollen wir von Ihnen wissen: Sind sie ein Fan von Laubbläsern oder könnten sie getrost darauf verzichten?

Zwischenstand am Montag, 4. Oktober, um 19.27 Uhr: Die Mehrheit der Teilnehmer hat für ein Verbot der herbstlichen Helfer gestimmt. 68 Prozent von insgesamt 606 Befragten haben sind der Meinung, dass Laubbläser laut und unökologisch sind. 27 Prozent empfinden die Geräte jedoch als große Entlastung. Unentschieden waren fünf Prozent (siehe Screenshot).

