Flucht über Toilettengang : Kieler Häftling leistet sich listigen Ausbruch – und wird jäh gestoppt

Es dauerte nur wenige Stunden, bis der Straftäter nach seiner Flucht von der Toilette des UKSH wieder in Gewahrsam war. Die Verfolgung endete für einen Beamten auf dem OP-Tisch.

Kiel | Bereits wenige Stunden nach seiner Flucht ist die Freiheit für einen Strafgefangenen in Kiel wieder zu Ende gewesen: Die Polizei fasste am Donnerstag einen Mann, der am Mittwochabend einen Toilettengang im Universitätsklinikum zur Flucht genutzt hatte. Der Gefangene war nach Angaben des Leiters der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kiel von zwei Beamten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.