Zahlen des Statistikamts Nord : Jugendämter nehmen 2020 weniger Kinder in SH und Hamburg in Obhut

In Schleswig-Holstein gingen die Zahlen im Vergleich zum Jahr 2019 deutlich zurück und auch in Hamburg mussten die Jugendämter weniger Kinder in Obhut nehmen.

Kiel/Hamburg | Die Jugendämter in Schleswig-Holstein haben 2020 erneut weniger Kinder in Obhut genommen als im Vorjahr. Insgesamt hatten die Behörden 2222 Fälle begleitet, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Das sind 234 Fälle oder fast zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Bereits 2019 waren die Zahlen im Vorjahresvergleich um knapp vier Pr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.