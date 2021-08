Appell von Bernd Buchholz : Corona-Impfungen an Berufsschulen in SH haben begonnen

Der Abschwung bein Impfen liege nicht immer an mangelnder Impfbereitschaft, sondern an alltäglichen Hinderungsgründen, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz beim Besuch des Berufsbildungszentrums in Bad Segeberg.

Bad Segeberg/Flensburg | Mobile Teams haben am Montag mit den Impfungen gegen das Coronavirus an Berufsschulen in Schleswig-Holstein begonnen. Zum Auftakt kamen am Berufsbildungszentrum Bad Segeberg und an der Flensburger Wirtschaftsschule HLA jeweils zwei Impfteams zum Einsatz, wie das Wirtschaftsministerium in Kiel mitteilte. Auch in Preetz (Dienstag) sowie in Itzehoe un...

