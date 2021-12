Umfrage des Tages : Impf-Kampagne in SH: Sind Sie mit der Organisation zufrieden?

In SH wird wieder geimpft, geimpft und geimpft. Doch läuft die Terminvergabe gut? Und ist genügend Impfstoff vorhanden? Wie zufrieden sind Sie mit der Impf-Kampagne? Stimmen Sie ab.

13. Dezember 2021, 06:52 Uhr

Kiel | Die Impfquote in Schleswig-Holstein ist im bundesvergleich gut. Doch trotzdem hakt es an einigen Stellen in der Impf-Kampagne, um die hochgesteckten Impfziele bis Weihnachten zu erreichen.

„Die Nachfrage ist nach wie vor hoch“, bestätigt der Sprecher des Kieler Sozialministeriums Christian Kohl Allein am Donnerstag seien 11.000 neue Termine vergeben worden. Insgesamt seien bis zum Wochenende schon 304.000 Buchungen für den Pieks in den wiedereröffneten 24 Impfstellen eingegangen.

Doch wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen Impfstrategie Schleswig-Holsteins? Stimmen Sie auch ohne Abo ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.