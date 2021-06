Kultur in Corona-Zeiten : Im Livestream: Der Abschluss des Kulturfestivals in SH

Rund 150 Gäste können das Programm live vor Ort erleben. Das Publikum setzt sich aus geladenen Bürgern zusammen.

06. Juni 2021, 11:34 Uhr

Sierksdorf | Das Kulturfestival Schleswig-Holstein endet nach knapp einem Jahr und kehrt gleichzeitig zu seinen Wurzeln zurück. Denn erstmals seit Monaten gibt es wieder ein Programm direkt vor Publikum. Die Abschlussveranstaltung findet am Sonntag im Hansa-Park Sierksdorf statt.



„Wir wollten mit dem Festival ein Zeichen für die Kultur in unserem Land setzen und das ist rundum gelungen. Ich freue mich, dass die Künstlerinnen und Künstler zum Abschluss auch wieder vor Publikum auftreten können“, erklärte Ministerpräsident Daniel Günther.

„Wir haben insgesamt 1070 Auftrittsmöglichkeiten geschaffen, Künstlerinnen und Künstlern in der Corona-Krise eine Bühne geboten und auch die Veranstaltungsbranche ein wenig unterstützen können. Das Abschluss-Event ist gleichzeitig ein Auftakt für weitere Live-Events im Land und zeigt, dass es mit entsprechenden Hygienekonzepten weitergehen kann. Wir blicken nach vorn.“

Ich danke allen, die sich eingebracht haben, um Kunst und Kultur in dieser schwierigen Zeit erlebbar und sichtbar zu machen. In der Pandemie zeigte sich deutlich, wie wichtig Kunst und Kultur für unser Zusammenleben sind. Sie sind der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Daniel Günther, Ministerpräsident in SH

150 geladene Gäste beim Abschluss

Zum Abschluss wird noch einmal vor Publikum gespielt. Rund 150 Gäste können das Programm live vor Ort erleben. Das Publikum setzt sich zusammen aus geladenen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern, die sich in der Corona Pandemie ehrenamtlich im Land betätigt haben sowie Interessierten, die über die Internetplattform des Kulturfestivals Eintrittskarten buchen können.

Um 16 Uhr geht es los. Moderiert wird der Nachmittag von Carsten Kock (RSH) und Christopher Scheffelmeier (NDR).