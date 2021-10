Regen und Sturm : Herbststurm in SH sorgt für Ausfall der Hallig-Fähren – Orkan möglich

Die Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg müssen sich am Mittwoch und am Donnerstag auf regnerisches und stürmisches Wetter einstellen.

Hamburg/Kiel | Ab dem Mittwochnachmittag könne es vor allem nördlich des Nord-Ostsee-Kanals einzelne starke Gewitter mit Sturmböen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch schwere Sturmböen und Starkregen seien wahrscheinlich. Der Kieler Meteorologe Sebastian Wache hält anhand der Wetterlage einen Orkan an der Westküste sowie orkanartige Böen auf d...

