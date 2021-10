Sturmflut erwartet : Herbststurm „Ignatz“: Zugausfälle und umgestürzte Bäume in SH

Am Donnerstag rechnet der DWD mit orkanartigen Böen – in Nordfriesland könnte es zu einer Sturmflut kommen. Auch in Hamburg wird ein Hochwasser erwartet. Einsatzkräfte sind bereits am Vormittag im Dauereinsatz.

Kiel/Hamburg | Der erste richtige Herbststurm des Jahres, „Ignatz“, soll am Donnerstag auch den Norden Deutschlands durchrütteln. Für die schleswig-holsteinische Nordseeküste rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit vereinzelten orkanartigen Böen. Im Binnenland kann der Sturm mit Windstärke 9 bis 10 blasen, also 75 bis 90 km/h. Auch kurzlebige Tornados seien nich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.