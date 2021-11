Umfrage des Tages : Haben Sie schon eine Booster-Impfung in SH bekommen können?

Die vierte Corona-Welle hat auch SH fest im Griff. Die Inzidenzen steigen in allen Landesteilen und viele Bürger wollen jetzt eine Booster-Impfung bekommen. Hatten Sie schon die Möglichkeit dazu? Stimmen Sie ab.

24. November 2021, 06:58 Uhr

Flensburg | Die Corona-Zahlen steigen seit Wochen und nehmen auch in einigen Regionen von Schleswig-Holstein neue Rekord-Inzidenzwerte an. Auch die Covid-Fälle, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, steigen im Norden.

An einigen Impfstationen in SH ist regelrecht das Chaos ausgebrohen. Stundenlanges Warten. Ältere Menschen am Ende ihrer Kräfte, Nerven, die blank liegen. Der Frust der Impfwilligen ist in Elmshorn riesig, der Stress der Impfteam-Mitarbeiter gigantisch. Auch anderorts im Norden wächst der Unmut über die aktuelle Lage. Viele Bürger können auch nicht nachvollziehen, dass die gut funktionierenden Impfzentren vielerorts vor Wochen geschlossen worden.

In der Umfrage des Tages wollen wir heute von Ihnen wissen, ob Sie schon eine Booster-Impfung in SH bekommen konnten. Stimmen Sie anonym und auch ohne Abo ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.