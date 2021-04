Für 4,6 Millionen Euro : „Gravierende Schäden“: Marine-Ehrenmal in Laboe muss saniert werden

Am Turm des Ehrenmals müssen Tausende Steine erneuert werden. Der Marinebund hofft auf Fördermittel vom Bund.

Laboe | Das Marine-Ehrenmal in Laboe bei Kiel soll umfangreich saniert werden. „Ganz aktuell machen gravierende Schäden am Turm des Ehrenmals eine Sanierung der Fassade notwendig“, sagte der Präsident des Deutschen Marinebundes, Heinz Maurus, am Mittwoch. Sanierungskosten von rund 4,6 Millionen Euro Dabei sollen rund 5000 Steine sowie Fugen des 72 Meter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.