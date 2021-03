Urteil gegen Kieler : Haftstrafen für Geldautomaten-Sprenger von Bad Bramstedt

Die Täter hatten Beute gemacht und sich eine wilde Verfolgungsjagd geliert. Nun müssen sie mehrere Jahre ins Gefängnis.

Kiel | Im Prozess um die Sprengung eines Geldautomaten in Bad Bramstedt mit einer Beute von über 100.000 Euro hat das Kieler Landgericht am Montag die beiden Täter zu Freiheitsstrafen verurteilt. Ein 26-Jähriger muss demnach vier Jahre in Haft, sein 22-jähriger Mittäter zwei Jahre und acht Monate. Die beiden Männer sprengten den Geldautomaten am 29. Juli ...

