Erreger H5N8 : Geflügelpest im Kreis Plön: 76.000 Legehennen getötet

Kiel | Nach einem Ausbruch der Geflügelpest sind in einer Geflügelhaltung im Kreis Plön etwa 76.000 Legehennen getötet worden. Die Kadaver werden von einer Firma entsorgt, wie ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums am Dienstag sagte. Die beiden Ställe des Betriebs waren am Montag mit Kohlendioxid ausgegast worden. Größter betroffener Betrieb in S...

