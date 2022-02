Umfrage des Tages : Finden Sie, dass der Februar der schlimmste Monat des Jahres ist?

Regen, Regen und noch mehr Regen bietet bislang der Februar in Schleswig-Holstein. Mögen Sie diesen Monat oder sind Sie eigentlich froh, wenn der letzte Wintermonat vorbei ist. Stimmen Sie ab.

10. Februar 2022, 06:37 Uhr

Kiel/Flensburg/Lübeck | In den ersten acht Tagen dieses Monats ist in Schleswig-Holstein bereits so viel Niederschlag gefallen wie es eigentlich für einen kompletten Februar üblich ist. Das ergibt sich aus Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. Viele freuen sich jetzt sicherlich schon auf das Ende der grauen und tristen Winterzeit und wünschen sich den Frühling herbei.

Was verbinden Sie mit dem Monat Februar? Etwas Positives oder sind Sie froh, wenn dieser Monat endlich vorbei ist? Stimmen Sie auch ohne Abo in unserer Umfrage des Tages ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.