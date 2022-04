Höhere Preise : Eröffnung in Walksfelde : Spargelsaison in SH startet bei Schietwetter

Die Landwirtschaftskammer eröffnet die schleswig-holsteinische Spargelsaison am Dienstag offiziell. Gestiegene Energiekosten und der Mindestlohn machen sich im Preis bemerkbar.

Walksfelde | Nachdem wochenlanger Sonnenschein bei Spargelbauern und Spargelliebhabern Vorfreude geweckt hat, beginnt die Saison in Schleswig-Holstein bei wenig frühlingshafter Nässe. Am Dienstag (10 Uhr) will die Landwirtschaftskammer auf einem Hof in Walksfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Spargelsaison offiziell eröffnen. Zu kaufen gab es das edle Gemüse ...

