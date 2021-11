Gefährliche Keime in der Klinik : Deutlich mehr Patienten in SH infizieren sich bei Aufenthalt im Krankenhaus

Trotz verschärfter Hygienemaßnahmen durch Corona haben sich in Krankenhäusern in SH mehr Menschen mit gefährlichen Keimen infiziert .

Kiel | Eigentlich soll man im Krankenhaus ja gesund werden. Doch jedes Jahr fangen sich bis zu 20000 Patienten in schleswig-holsteinischen Kliniken eine sogenannte nosokomiale Infektion ein. Bis zu 500 Betroffene sterben an einer solchen Krankenhausinfektion. Wegen der hohen Hygienemaßnahmen in Coronazeiten waren Experten davon ausgegangen, dass die Zahl ...

