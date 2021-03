Kontrollen der Landespolizei : Bilanz der Schwerpunktwoche: 905 Verstöße gegen Anschnallpflicht in SH

Es wurden in der vergangenen Woche 8515 Fahrzeuge überprüft, wie die Landespolizei am Dienstag mitteilte.

Kiel | Die Polizei in Schleswig-Holstein hat bei Schwerpunktkontrollen diverse Verstöße gegen die Anschnallpflicht und das Handyverbot am Steuer festgestellt. Demnach wurden in der vergangenen Woche 8515 Fahrzeuge überprüft, wie die Landespolizei am Dienstag mitteilte. Dabei wurden insgesamt 905 Gurtverstöße festgestellt. Das sei ein viel zu hoher Wert, der ...

