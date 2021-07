Baden an Stränden in SH : Ostsee aktuell mehr als 20 Grad warm – Vorsicht vor Vibrionen

Vibrionen sind an der gesamten Ostseeküste bis in den baltischen Raum verbreitet. Auch an der Nordsee etwa in Flussmündungen kommen sie vor.

Kiel | Trotz Belastung des Ostseewassers mit Bakterien bei Temperaturen von über 20 Grad sieht das Gesundheitsministerium keinen Grund für Einschränkungen des Badebetriebs. Für Menschen ohne Vorerkrankungen, geschwächtes Immunsystem oder offene Wunden sei das Baden uneingeschränkt möglich, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag. Auch...

