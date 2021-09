Wetter im Norden : Am Mittwoch wird es stürmisch in SH und Hamburg

Während es am Dienstag überwiegend freundlich sein soll, rechnet der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch vor allem an der Nordseeküste mit teils schweren Sturmböen.

Kiel | Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite, bevor es am Mittwoch deutlich windig, in den Küstenregionen sogar stürmisch wird. Der Dienstag bleibt trocken mit mehr Sonne als Wolken, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Demnach sind bei schwachem Wind lokal einzelne...

