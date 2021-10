Nordkirche trauert : Altbischof Ulrich Wilckens mit 93 Jahren in Bad Oldesloe gestorben

Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt würdigte Wilckens als einen Bischof, dem die ökumenische Verständigung ein Herzensanliegen gewesen sei.

Hamburg/Schwerin | Die Nordkirche trauert um Altbischof Ulrich Wilckens. Der frühere Bischof des ehemaligen Sprengels Holstein-Lübeck der Nordelbischen Kirche sei am Montag im Alter von 93 Jahren in Bad Oldesloe gestorben, teilte die Nordkirche am Mittwoch mit. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt würdigte Wilckens als einen Bischof, dem die ökumenische Verständigu...

