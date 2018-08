Sommerwetter in SH : 35,5 Grad Celsius in Lübeck: Dienstag bislang heißester Tag des Jahres

In den nächsten Tagen sei mit Temperaturen zwischen 25 und 31 Grad zu rechnen.

von shz.de

01. August 2018, 09:55 Uhr

Hamburg/Lübeck | Der Dienstag war mit Temperaturen von 35,5 Grad Celsius in Lübeck der bislang heißeste Tag des Jahres in Schleswig-Holstein. Auch am Flughafen Hamburg wurde mit 34,2 Grad der bisherige Spitzenwert gemessen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes mitteilte. Die Temperaturrekorde von 2006 mit beinahe 37 Grad seien bisher jedoch noch nicht erreicht worden.

Den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes nach bleibt das Wetter auch weiterhin warm. In den nächsten Tagen sei mit Temperaturen zwischen 25 und 31 Grad zu rechnen. Lediglich auf den nordfriesischen Inseln sollen die Maximalwerte bei 23 Grad liegen.

Laut einer neuen 46-Tage-Vorhersage des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) soll das auch erstmal bis mindestens Mitte September so bleiben.