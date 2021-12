Umfrage des Tages : Finden Sie es richtig, dass Ungeimpfte nicht mehr Shoppen können?

Von Samstag an sollen Ungeimpfte nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen können, der sonstige Einzelhandel darf nur noch Geimpfte und Genesene bedienen. Was halten Sie davon? Stimmen Sie ab.

01. Dezember 2021, 06:41 Uhr

Kiel/Flensburg | Auch Schleswig-Holstein will Ungeimpfte vom Shoppen abhalten. Voraussichtlich von Samstag an werde im Einzelhandel 2G gelten, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther am Dienstag nach Beratungen von Bund und Ländern an.

Dann dürfen Händler nur noch Geimpfte und Genesene bedienen, Ungeimpfte nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen. „Der Einzelhandel ist nicht Treiber der Pandemie. Trotz allem müssen wir aber die Kontakte reduzieren“, sagte Günther.

Die Ministerpräsidenten wollen die weiteren Corona-Maßnahmen am Donnerstag bei einer weiteren Bund-Länder-Runde beschließen. Gerade die 2G-Regel für den Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit sorgt für Diskussionen. Was meinen Sie, finden Sie das Shopping-Verbot für Ungeimpfte gerechtfertigt? Stimmen Sie hier ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.

(mit dpa-Material)