Lübeck : Nordische Filmtage: Vom Liebesdrama bis zur Sozialkritik

199 neue Filme aus Skandinavien und dem Baltikum werden vom 30. Oktober bis zum 4. November gezeigt.

von Christin Lempfert

10. Oktober 2018, 16:25 Uhr

Lübeck | Die Nordischen Filmtage gehen in diesem Jahr in die 60. Runde. Aus diesem Grund wird das Festival mit 199 neuen Filmen aus Skandinavien und dem Baltikum in diesem Jahr sechs statt fünf Tage dauern.

Neben neuesten Kinoproduktionen und Dokumentarfilmen zu aktuellen Themen werden auch innovatives Kino und Streifen aus der Frühzeit des nordischen Films gezeigt. Erstmals wird es in diesem Jahr auch einen Preis für das beste Spielfilmdebüt geben. Die 60. Nordischen Filmtage finden vom 30. Oktober bis zum 4. November statt. Im Jahr 2017 kamen rund 33.000 Zuschauer.

Gleich drei ehemalige Gewinner des NDR-Filmpreises sind im diesjährigen Wettbewerb vertreten: Michael Noer ist mit seinem neuen Film „Vor dem Frost“ (Før frosten) dabei. Der Film spielt im ländlichen Dänemark in den 1850-er Jahren. Ein alter Farmer und seine Familie stehen den Herausforderungen des kommenden Winters gegenüber.

Baldvin Z zeigt den mit deutscher Beteiligung entstandenen Film „Lass mich fallen“ (Lof mér að falla):

Henrik Martin Dahlsbakken stellt sein neues Werk „Eine Affäre“ (En affære) vor:

Benedikt Erlingsson, dessen Debüt „Von Menschen und Pferden“ das Festival 2013 eröffnete und der jetzt „Gegen den Strom“ (Kona fer í stríð) zeigt, zählt zu den Stammgästen der Filmtage:

„Wir sind stolz und glücklich, dass wir den 60. Festivalgeburtstag mit großartigen Regisseurinnen und Regisseuren feiern können, die sich durch sehr spezifische Handschriften und eine eigenwillige Themenwahl auszeichnen. Aber wir freuen uns auch, neue Gäste dabei zu haben: Filmemacherinnen und Filmemacher, die ihre Debüts bei uns im Wettbewerb vorstellen, und von denen man in Zukunft noch viel hören wird“, sagt Linde Fröhlich, Künstlerische Leiterin des Festivals.

Dazu zählen aus Dänemark Kasper Kalle mit dem Historienfilm „Christian IV. – Die letzte Reise“ (Christian IV - Den sidste rejse) und Niclas Bendixen mit „Ditte und Louise“, die Geschlechterrollen satirisch-kritisch hinterfragen.

Norwegen vertreten Camilla Strøm Henriksen mit „Phönix“ (Føniks) und Tuva Novotny mit „Blinder Fleck“ (Blindsone). Beide sind bisher in erster Linie als Schauspielerinnen bekannt und machen nun mit ihren Regiedebüts Furore.

Tickets gibt es auf der Homepage des Festivals. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten in Lübeck statt.