Politik : Nord-SPD demonstriert Zuversicht für Landtagswahl

Die SPD in Schleswig-Holstein steuert mit demonstrativem Optimismus die Landtagswahl am 8. Mai an. „Wir treten an, diese Wahl zu gewinnen“, sagte die Landes- und Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli am Samstag in Neumünster bei der Landeswahlkonferenz zur Aufstellung der Landesliste. Die SPD sei in allen Teilen der Gesellschaft verankert, sagte der wegen der Corona-Infektion einer Tochter digital aus Kiel zugeschaltete designierte Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller. Deshalb könne und müsse sie dieses Land regieren.

Losse-Müller betonte Bodenständigkeit, Solidarität, Geschlossenheit und Teamgeist. Wohlstand, Glück, Freiheit und Nachhaltigkeit seien nicht das Werk Einzelner, sondern Teamarbeit einer ganzen Gesellschaft. Dass die SPD ihm zutraue, die Partei als Spitzenkandidat angesichts der Herausforderungen dieser Zeit in die nächste Landtagswahl führen, erfülle i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.