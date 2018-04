Kiel-Holtenau : Nord-Ostsee-Kanal: Schleuse wieder offen

Nach wochenlanger Sperrung kann der Schiffsverkehr die südliche Schleusenkammer wieder passieren.

06. April 2018, 15:59 Uhr

Kiel | Der Schiffsverkehr im Nord-Ostsee-Kanal kann seit Freitag mittag wieder die sieben Wochen lang gesperrte südliche Schleusenkammer in Kiel-Holtenau nutzen. Die Reparaturarbeiten nach einer schweren Havarie sind abgeschlossen, ein Ersatztor wurde am Freitag eingesetzt, wie der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau (WSV), Matthias Visser, mitteilte. Seit der Havarie stand in Kiel-Holtenau nur eine Schleusenkammer zur Verfügung. Die Verzögerungen für Schiffe im oder vor dem Nord-Ostee-Kanal betrugen oft mehrere Stunden.

Das fast 150 Meter lange Containerschiff „Akacia“ hatte in der Nacht zum 20. Februar das Tor der Südkammer gerammt. Der unter portugiesischer Flagge fahrende Frachter fuhr dabei so schnell, dass der Bug das Tor teilweise durchbrach. Vermutlich war seine Maschinenanlage defekt. Er fuhr mit zunehmender statt gedrosselter Geschwindigkeit. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamts liegt der Schaden im zweistelligen Millionenbereich.

In der Woche vor Ostern war das kaputte und für die Bergung in zwei Teile zerschnittene Schleusentor entfernt und in den Kieler Hafen gebracht worden – mithilfe eines aus Rotterdam gekommenen Schwimmkrans.

Taucher untersuchten, ob die Torlaufbahn der Schleusenanlage bei der Havarie beschädigt wurde. „Die Torlaufbahn hat keinen Schaden genommen“, so Visser.

