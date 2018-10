Test für SEK und MEK : Nord-GdP für probeweisen Einsatz von Elektroschockpistolen

Der Landesvorsitzende Torsten Jäger plädiert für eine Testphase.

von dpa

09. Oktober 2018, 08:01 Uhr

Kiel | Die Gewerkschaft der Polizei hat ihre Forderung bekräftigt, den Einsatz von Elektroschockpistolen zu erproben. Zumindest das Spezialeinsatzkommando und das Mobile Einsatzkommando sollten solche Waffen zunächst testen dürfen, sagte der GdP-Landesvorsitzende Torsten Jäger.

Ob das Mitführen einer Elektropistole in dem jüngsten Fall von Bad Oldesloe etwas geändert hätte, könne er nicht sagen. „Das kommt sehr auf den Einzelfall an“, sagte Jäger. In Bad Oldesloe hatte am Sonntag ein Polizist einen Obdachlosen erschossen, der mit einem Messer auf ihn zugekommen war.