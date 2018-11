Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein : Neuer LKA-Chef Bauchrowitz: Bisher keine Disziplinarverfahren in Rocker-Affäre

Der neue Chef will ein offenes Klima mit flachen Hierachien im Landeskriminalamt etablieren.

28. November 2018

Kiel | Der neue Chef des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein, Thomas Bauchrowitz, setzt auf ein offenes und vertrauensvolles Miteinander in der Behörde. „Jeder kann mich unabhängig von der Hierarchie ansprechen“, sagte der 53-Jährige, der im September sein Amt angetreten hat, am Mittwoch in Kiel. Zu der von Medien sogenannten Rocker-Affäre in der Polizei sagte Bauchrowitz, es gebe bisher keine Straf- oder Disziplinarverfahren.

Dennoch beeinflussten bisher unbewiesene Vorwürfe natürlich die Stimmung unter den Kollegen. Es gelte die Ergebnisse des im Februar eingesetzten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu möglichen Missständen in der Landespolizei abzuwarten, bevor man urteilen und Schlüsse ziehen könne.

V-Leute mit problematischen Einsätzen

Die Abgeordneten gehen Vorwürfen der Aktenmanipulation, der Unterdrückung von Beweismitteln und des Mobbings bei der Polizei nach. Ausgangspunkt waren Ermittlungen gegen Rocker wegen einer Messerstecherei in einem Schnellrestaurant in Neumünster im Jahr 2010 (sogenanntes Subway-Verfahren). Damals hatten Mitglieder der „Bandidos“ Rocker der „Red devils“ angegriffen und zwei Männer schwer verletzt, was ein Verbot zur Folge hatte.

Außerdem geht es um den problematischen Einsatz sogenannter V-Leute in der Rockerszene. Zwei Polizisten der Soko Rocker hatten angegeben, ihr Vorgesetzter habe sie gehindert, entlastende Aussagen eines Informanten aus der Rockerszene vollständig zu protokollieren. Sie seien gemobbt und gegen ihren Willen versetzt worden.