Rendsburg-Eckernförde : Neue Schwebefähre fährt über den Nord-Ostsee-Kanal

Sechs Jahre nach der folgenschweren Kollision der historischen Schwebefähre am Nord-Ostsee-Kanal hat Rendsburg sein Wahrzeichen zurück. Mit einer Festveranstaltung wurde die neue Fähre am Freitag offiziell ihren Betrieb genommen und startete ihre erste Fahrt von Osterrönfeld nach Rendsburg auf die andere Kanalseite.

Die neue Schwebefähre hat nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes 13,5 Millionen Euro gekostet. Die 1913 in Dienst gestellte Schwebefähre war am 8. Januar 2016 bei schlechter Sicht mit einem Schiff zusammengestoßen. Sie wurde durch die Kollision zerstört. Die Schwebefähre ist an Stahlseilen geführt und kann 4 Autos sowie 100 Menschen befördern. ...

