Schleswig-holstein : Neue provisorische Verhandlungssäle fürs Landgericht Lübeck

Mit einer Leichtbauhalle will das Landgericht Lübeck seine Raumprobleme während der seit 2017 andauernden Sanierung seines Stammgebäudes lindern. Sie sei sehr erleichtert, dass mit dem Interimsgebäude jetzt zwei zusätzliche Säle für große Strafverfahren zur Verfügung stünden, sagte die Präsidentin des Landgerichts, Silke Schneider, am Dienstag. Die bisherigen Sitzungssäle des Landgerichts hätten nicht mehr ausgereicht, um die Vielzahl anhängiger Strafsachen in angemessener Zeit verhandeln zu können, sagte sie.

Der bundesweit zu beobachtende Trend zu immer komplexeren Strafverfahren mit mehreren Angeklagten und einer Vielzahl von Verteidigern habe auch das Landgericht Lübeck erreicht, sagte Schneider. Die beiden Säle in dem neuen Interimsgebäude bieten coronakonforme Plätze für mindestens vier Angeklagte und deren Verteidiger sowie für Dolmetscher, Gutachter ...

