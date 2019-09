Neue Ermittlungen gegen Nommensen

Gewerkschafts-Vize soll Interna über Polizeischüler-Fall weitergegeben haben

Avatar_shz von Eckard Gehm

26. September 2019, 20:26 Uhr

Kiel | Die Staatsanwaltschaft Kiel hat ihre Ermittlungen gegen den stellvertretenden Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) ausgeweitet. Thomas Nommensen wird jetzt auch verdächtigt, den „Kieler Nachrichten“ Informationen über Ermittlungen gegen drei Polizeischüler durchgestochen zu haben.

Das hat Birgit Heß, Leiterin der Behörde, auf Nachfrage bestätigt: „Nach der Durchsuchung bei Herrn Nommensen haben wir einen belastbaren Hinweis erhalten, auf dessen Basis wir die Weitergabe von Interna im Fall der Polizeischüler dem Ermittlungskomplex Nommensen zugeordnet haben.“

Die drei Anwärter hatten in Malente betrunken drei Jugendliche drangsaliert und durchsucht, wurden später entlassen. In einem Artikel war teilweise wörtlich aus der damals noch nicht öffentlichen Anklage zitiert worden. Deshalb hatte die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Da eine Anklageschrift immer mehreren Personen zugänglich ist, richtete sich der Verdacht zunächst nicht gegen Nommensen – bis der Hinweis einging.

Wie aber soll Nommensen von den Ermittlungen erfahren haben und dann auch noch an die Anklage gelangt sein? Einer der drei beschuldigten Kommissaranwärter war DPolG-Mitglied, die Gewerkschaft hatte ihm in dieser Sache Rechtsschutz gewährt. Wie die DPolG gestern mitteilte, müssten dazu einem ihrer drei ehrenamtlichen Rechtsschutzbeauftragten bereits vorhandene Schriftstücke zur Prüfung vorgelegt werden. Offenbar ist die Staatsanwaltschaft überzeugt, auch Inhalte aus der Anklageschrift könnten letztlich auf diesem Weg an die Zeitung gelangt sein.

Wer der Hinweisgeber ist, dazu schweigt Heß. Besagter Polizeischüler hatte im Prozess vor dem Eutiner Amtsgericht am 16. September einen gegen die DPolG gerichteten Verdacht geäußert, gesagt: „Ich vermute, meine Gewerkschaft hat das an die Presse verraten.“

Vor Gericht mussten sich die drei Anwärter wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung im Amt und Aussageerpressung verantworten. Pikant: Die DPolG soll ihrem angeklagten Mitglied rund 20 Tage vor dem Gerichtstermin den Rechtsschutz entzogen haben, der junge Mann musste sich einen neuen Anwalt suchen. Frank Hesse, stellvertretender DPolG-Landesvorsitzender, bestätigt das, erklärt: „Es hatte sich herauskristallisiert, dass es sich um eine außerdienstliche Vorsatztat handelte, die nicht rechtschutzfähig ist. Es war ein Vorstandsbeschluss, den wir sorgfältig abgewogen haben.“ An dem Vorstandsbeschluss war auch Nommensen als eines von drei Vorstandsmitgliedern beteiligt. Hesse betont: „Wir als Vorstand hatten zu keiner Zeit Unterlagen zu dem Fall. Auch nicht während der Entscheidungsfindung.“ Den Beschluss habe man nach Telefonaten mit dem damaligen Rechtsanwalt des Betroffenen und Gesprächen mit dem Rechtsschutzbeauftragen gefällt. Auch WhatsApp-Nachrichten seien in diesem Zusammenhang verschickt worden.

Bislang war gegen Thomas Nommensen wegen Geheimnisverrats in zwei Fällen ermittelt worden: Er soll während der Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck ein Foto und die Bewaffnung des Täter an die Presse durchgesteckt haben, und im Fall der Entlassung eines Polizeianwärters, der sich mit Nazi-Devotionalien hatte fotografieren lassen, einen internen Bericht. Nommensen bestreitet beide Vorwürfe. Sollte sich der neue Verdacht jemals bestätigen, würde es sich um eine extreme Form des Vertrauensbruchs durch eine Gewerkschaft handeln.