16. Oktober 2018, 13:21 Uhr

Im bundesweiten Preis-Vergleich des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) von 39 Städten mit über 200.000 Einwohnern schneidet der ÖPNV von Kiel relativ gut ab. (mit 2,60 Euro für die einfache Fahrt), das bedeutet bundesweit Platz 10 von 39. Die Monatskarte (59,90 Euro) landet bundesweit auf dem sechsten Platz, wobei sich diese bereits nach 24 Einzelfahrten lohnt – Platz zwei in Deutschland. Das zeigt die Untersuchung von Testberichte.de.

Lübeck dagegen hat in der Gesamtbetrachtung die teuersten Nahverkehrspreise in Deutschland (mit 3,20 Euro für die einfache Fahrt, bundesweit vorletzter Platz). Sowohl bei der einfachen Fahrt für Kinder (1,90 Euro) als auch bei der Tageskarte (9,60 Euro) belegt Lübeck deutschlandweit den letzten Platz.

Mit 3,30 Euro für die Einzelfahrt liegt Hamburg im bundesweiten Vergleich auf dem letzten von 39 Plätzen. Auch bei den Preisen für die Monatskarte, ist Hamburg mit 106,40 Euro deutschlandweit am teuersten. Bei diesen Preisen lohnt sich das Monatsticket erst ab 33 Einzelfahrten. In Lübeck braucht man dafür immerhin nur 25 Fahrten. Damit liegt die Hansestadt in den Top fünf.

Für die Studie betrachtet wurden die Konditionen (werktags 8 Uhr) für Einzelfahrscheine für Erwachsene, Kinder, Tiere und Fahrräder sowie die Möglichkeit, Fahrscheine per Handy zu lösen. Verglichen wurden auch die Einzelpreise von Monatskarten für Erwachsene und Schüler.

Maßgeblich für die Auswertung war jeweils das gesamte Stadtgebiet. Dieses umfasst in manchen Städten mehrere Zonen (z.B. Hamburg AB, 2 Zonen in Stuttgart, Preisstufe 3 in Lübeck). Kinder-Preise gelten in den meisten Fällen von 6 bis 14 Jahren; mit geringen Abweichungen in Chemnitz, Dresden, Halle und Magdeburg. Alle Angaben wurden den Internetseiten der örtlichen Verkehrsbetriebe entnommen, die Daten wurden vom 12. bis 19. September 2018 erhoben.

Die Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr in einigen Städten in Schleswig-Holstein:

Stadt Einfache Fahrt Kurzstrecke Tageskarte Monatskarte (Ab wie viel Tagen sie sich lohnt) Kind Einfache Fahrt Kiel 2,60 Euro 1,80 Euro 7,80 Euro 59,90 Euro (24 Einzeltickets) 1,50 Euro Lübeck 3,20 Euro 1,80 Euro 9,60 Euro 76,90 Euro (25 Einzeltickets) 1,90 Euro Flensburg 2,30 Euro – 6,20 Euro 49,50 Euro (22 Einzeltickets) 1,50 Euro Neumünster 2,10 Euro 1,40 Euro 5,20 Euro 45,70 Euro (22 Einzeltickets) 1,30 Euro Norderstedt (HVV) 2,20 Euro (Nahbereich) 1,60 Euro 7,70 Euro 106,40 (HVV, Hamburg AB; 49 Einzeltickets) 1,20 Euro Elmshorn (HVV) 2,20 Euro 1,60 Euro 7,70 Euro 50,90 Euro (24 Einzeltickets) 1,20 Euro Itzehoe 1,70 Euro – 5,40 Euro 46,50 Euro (28 Einzeltickets) 1,30 Euro Rendsburg 2,10 Euro – 5,20 Euro 46,60 Euro (23 Einzeltickets) 1,30 Euro

Die Preise für Einfache Fahrten in Schleswig-Holstein sind anhand der Zahlen im bundesweiten Preis-Vergleich relativ günstig. Platz eins nimmt deutschlandweit Erfurt mit zwei Euro ein und Rostock Platz zwei mit 2,10 Euro. Dabei muss natürlich bedacht werden, dass Rendsburg und Neumünster in der Länge des innerstädtischen Streckennetzes nicht vergleichbar mit Großstädten wie Rostock sind.

