Fünf Menschen verletzt : Nach Unfall: A7 bei Kaltenkirchen Richtung Norden wieder frei

Ein Sprinter-Fahrer hatte das Stauende übersehen und fünf weitere Fahrzeuge ineinandergeschoben.

von dpa

11. Oktober 2018, 16:48 Uhr

Kiel | Die Autobahn A7 ist nach einem Auffahrunfall mit sechs Fahrzeugen zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt in Richtung Norden seit 16.35 Uhr wieder frei. Die Fahrzeuge wurden entfernt, der Verkehr fließt wieder, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer eines Sprinters habe ein Stauende übersehen und fünf Fahrzeuge ineinandergeschoben: Ein Wohnmobil, einen weiteren Sprinter, zwei Autos und ein Pkw mit einem Pferdeanhänger. Fünf Menschen seien verletzt worden, vier von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Pferd in dem Anhänger sei offenbar unverletzt geblieben. Es wurde aber dennoch von einem Tierarzt betreut und sollte in einen anderen Transporter umgeladen werden.

Dazu war auch die Gegenfahrbahn in Richtung Hamburg kurzzeitig gesperrt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?