Kiel Holtenau : Nach Havarie: Kieler Südschleuse instand gesetzt

Nach sieben Wochen Stillstand haben zwei Schlepper das neue Schleusentor in Position gezogen.

von Edwin Weißbeck

09. April 2018, 18:44 Uhr

Zwei Schlepper zogen an der Holtenauer Südschleuse des Nord-Ostseekanals das neue Schleusentor an seine angestammte Stelle - nachdem vor etwa sieben Wochen der Frachter "Akacia" mit der Schleuse kollidierte und einen Totalschaden am Schleusentor hinterlies. Nach Vorbereitung der Baustelle und Inspektion des Schadens konnte nun am Freitag das neue Schleusenschiebetor eingebaut werden.