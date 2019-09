Zeugen gesucht : Nach Feuer in Süderhastedt: Verdacht auf Brandstiftung

Nach einem Großeinsatz der Feuerwehr im Kreis Dithmarschen hofft die Kripo nun auf Hinweise der Bevölkerung.

17. September 2019, 15:23 Uhr

Süderhastedt | Am Montagmittag war in Süderhastedt (Kreis Dithmarschen) ein Feuer in einem Wohngebäude ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Brandstiftung ist laut Spezialisten nicht auszuschließen, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Im Zuge der Ermittlungen hat sich laut der Polizei ergeben, dass unmittelbar vor Ausbruch des Feuers zwei Personen am Brandort gewesen sein und sich schließlich zügigen Schrittes entfernt haben sollen.

Es soll sich dabei um schlanke Menschen mit dunklen Hosen gehandelt haben, einer von ihnen trug ein orangefarbenes Shirt. Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann oder wer ansonsten verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481/ 940 melden.

