Prozess : Nach Dreifachmord-Urteil: Zahnarzt kommt nach MV

Nach der Verurteilung zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen dreier Morde wird ein Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wieder aus einer Haftanstalt in Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern verlegt. „Aus Gründen der Sicherheit und Ordnung ist eine Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt eines anderen Landes angezeigt“, teilte das Landesjustizministerium in Kiel am Dienstag auf Anfrage mit. Demnach kommt der 48-Jährige wieder in die JVA Waldeck im Landkreis Rostock.

Dort war er nach Angaben seines Verteidigers Abdou Gabbar aus Sicherheitsgründen bereits vor dem Prozess monatelang untergebracht. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Während der Hauptverhandlung und nach dem Urteil befand sich der 48-Jährige laut dem Ministerium in der JVA Lübeck. „Die Überstellung erfolgt unabhängig davon, wann das Urte...

