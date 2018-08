Wetterwechsel in SH : Nach der Hitze kommt der Regen

Am Mittwoch soll es lokal, am Donnerstag über ganz Schleswig-Holstein regnen. Vorsicht im Straßenverkehr gefragt.

von Jannik Schappert

07. August 2018, 12:46 Uhr

Kiel | Die Natur und auch viele Menschen lechzen seit Wochen nach Regen. Am Mittwoch könnte das Warten ein Ende haben. „Ab dem späten Vormittag bringt der Tiefdruckkomplex Nadine von Frankreich aus höhere Wolkentürme und lokal begrenzt erste Schauer und Gewitter“, erklärt Sebastian Wache von Wetterwelt.

Richtig rund könnte es dann am „großen Donnerstag“ ab dem späten Nachmittag gehen, wie der Meteorologe sagt. Er erwartet über ganz Schleswig-Holstein lang anhaltenden Regen und Gewitter, in der Nacht zu Freitag seien Richtung Nordsee sogar orkanartige Böen möglich. Damit einher gehe auch die Abkühlung der Luft, nach der sich so mancher Schleswig-Holsteiner sehnt.

Abkühlung am Freitag

Bis es so weit ist, wird es am Dienstag und Mittwoch aber vor allem eins – heiß. „Im Lauenburgischen sind 38 Grad möglich“, so Wache. Auch am Donnerstag, wenn das Wetter wechselt, bleibe die Hitze mit bis zu 29 Grad abgeschwächt erhalten. Erst am Freitag sinkt das Thermometer auf etwa 20 Grad, verbunden mit einigen Schauern. Es folgt ein wechselhaftes Wochenende.

Der große Niederschlag am Donnerstag bietet laut Sebastian Wache durchaus Gefährdungspotenzial. „Die Böden sind nach den letzten Wochen fast versiegelt, daher sind lokal Überflutungen möglich“, warnt der Meteorologe.

Warnung vor rutschigen Straßen

Insbesondere Auto- und Motorradfahrer sollten vorsichtig sein, wenn der Regen einsetzt. „Wenn es länger trocken war, ist es am Anfang besonders rutschig“, meint Christian Hieff vom ADAC Hansa. Auf der Straße sei mit der staubigen Erde, Blütenstaub und Gummi-Abrieb dann eine „richtige Schmierschicht. Ich kann nur zu Zurückhaltung mahnen“, so Hieff. Bei Starkregen sei ohnehin Vorsicht geboten.

Hieff ruft Autofahrer auch dazu auf, ihre Windschutzscheibe stets sauber zu halten. „Wenn dort Staub, Insekten und Dreck drauf sind und man bei einsetzendem Regen den Scheibenwischer anmacht, befindet man sich erstmal im Blindflug.“