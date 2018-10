„Baltic Breeze“ : Nach Brand vor Helgoland: Transportschiff macht in Cuxhaven fest

Im Maschinenraum des Frachters war ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.

von dpa

15. Oktober 2018, 07:07 Uhr

Helgoland/Cuxhaven | Das südlich von Helgoland in Brand geratene Transportschiff hat am frühen Montagmorgen gegen 0.30 Uhr in Cuxhaven festgemacht. Im Maschinenraum des Autotransportschiffs hatte es in der Nacht zum Sonntag gebrannt. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht, verletzt worden sei niemand, sagte Hans-Werner Monsees, Leiter des Havariekommandos. Die „Baltic Breeze“ war mit rund 3000 Autos an Bord auf dem Weg von Norwegen nach Cuxhaven, als im Maschinenraum ein Feuer ausbrach.

Die Mannschaft habe zunächst versucht, die Flammen selbst zu löschen. Die Rauchentwicklung sei jedoch sehr stark gewesen, deshalb seien Spezialisten des Havariekommandos aus Cuxhaven mit einem Hubschrauber auf das Schiff gebracht worden, sagte Monsees. Sie löschten den Brand.

Der Maschinenraum wurde mit Ventilatoren gelüftet, um die Schäden festzustellen. Die Brandursache war zunächst unklar, Öl sei nicht ausgetreten.

