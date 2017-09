Verdacht der Bundesanwaltschaft : Mutmaßliches IS-Mitglied in Schleswig-Holstein festgenommen

von dpa

19.Sep.2017

Karlsruhe | Die Bundesanwaltschaft Karlsruhe hat in Schleswig-Holstein einen 24 Jahre alten Syrer festnehmen lassen. Er steht nach Angaben vom Dienstag im Verdacht, in Syrien Mitglied der Al-Nusra-Front und von Ahrar al-Scham gewesen zu sein.

Später soll er für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Nordwesten Syriens gegen kurdische Milizen gekämpft haben. Im August 2015 reiste der Mann nach Deutschland, hieß es weiter. Er kam in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft machte keine Angaben zum genauen Ort der Festnahme in Schleswig-Holstein.