Unfall bei Groß Rönnau : Motorradfahrer nach Unfall verstorben

Der 62-jährige Hamburger erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

von dpa

23. April 2018, 12:51 Uhr

Groß Rönnau | Nach einem Motorradunfall in Groß Rönnau (Kreis Segeberg) ist der 62-jährige Fahrer aus Hamburg im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonnabend auf der L 68 mit seiner Maschine in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto kollidiert. Der 33-jährige Autofahrer sei unverletzt geblieben, stand aber unter Schock.

