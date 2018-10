Hamburg : Mordversuch vor 38 Jahren: Staatsanwaltschaft fordert Freispruch

Der Täter sollte laut Verteidigung für die viereinhalb Monate Untersuchungshaft entschädigt werden.

von dpa

17. Oktober 2018, 16:12 Uhr

Hamburg | Im Prozess um einen beinahe tödlichen Messerangriff auf eine Jugendliche vor fast 38 Jahren in Hamburg-Steilshoop haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung Freispruch gefordert. „Es ist nicht aufzuklären, ob der Angeklagte der Täter des versuchten Mordes war“, sagte die Staatsanwältin am Mittwoch vor einer Jugendstrafkammer am Landgericht. Die Indizien reichten nicht aus für eine Verurteilung. Sie beantragte, dem 54-Jährigen eine Entschädigung für die viereinhalb Monate Untersuchungshaft zu zahlen.

Verteidiger Jan Jacob plädierte ebenfalls auf Freispruch und bemängelte Ermittlungsfehler. Er erwähnte, dass die Tatwaffe und weitere in Tatortnähe gefundene Gegenstände aus der Asservatenkammer verloren gingen. Das Messer war nach Angaben der Staatsanwältin bereits vor August 2002 aus Versehen vernichtet worden.

Polizei und Soko „Cold Cases“ sollen Fehler gemacht haben

Aber auch die Soko Cold Cases der Hamburger Polizei habe Fehler gemacht, sagte Jacob. Möglicherweise habe ein wichtiger Zeuge sich eine Belohnung erhofft und deshalb den Angeklagten belastet. Außerdem sei ihm irreführenderweise gesagt worden, an der Tatwaffe seien Finger- und DNA-Spuren gesichert worden.

Das Opfer sollte den Angeklagten angeblich mit 80- bis 90-prozentiger Sicherheit wiedererkannt haben. Tatsächlich seien der Frau acht Lichtbilder von Männern vorgelegt worden, von denen einer der Täter sein sollte und auch nur einer Kleidung und Aussehen der 80er Jahre hatte, erklärte Jacob. Nach Angaben der Staatsanwältin hatte das Opfer seit der Tat insgesamt sechs Männer als mögliche Täter auf Fotos identifiziert.

Auch die Anklagevertreterin ging auf die weiteren Fehler der Soko Cold Cases ein. Das Opfer des Verbrechens müsse nun mit diesem wenig befriedigenden Prozessergebnis leben. Die Frau hatte an zwei Verhandlungstagen ausgesagt. Sie sei bis heute von der Tat sichtlich mitgenommen.

Nebenklagevertreterin Claudia Krüger betonte: „Aus Opfersicht gibt es in diesem Verfahren nur Verlierer.“ Für ihre Mandantin sei das Verfahren der „schiere Alptraum“. Es sei „die totale Katastrophe“, dass nun sicher sei, dass der Täter nie ermittelt werde. Außerdem habe ihr die Medienberichterstattung geschadet. Sie fürchte den Verlust ihrer Existenz.

Der Prozess findet vor der Jugendstrafkammer statt

Die Frau war nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Abend des 1. November 1980 heimtückisch mit dem Messer angegriffen worden. Die damals 16-Jährige stellte sich tot. Der Täter zog sie aber noch in ein Gebüsch und versuchte sie zu vergewaltigen. Als Passanten aufmerksam wurden, ergriff er die Flucht. Die 16-Jährige erlitt acht schwere Verletzungen in der Herzgegend und verlor zwei Liter Blut. Sie konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Weil der Angeklagte zur Tatzeit ebenfalls erst 16 Jahre alt war, findet der Prozess vor einer Jugendstrafkammer statt. Der heute 54-Jährige schwieg im gesamten Verfahren zu den Vorwürfen und verzichtete auch auf ein Letztes Wort. Das Urteil soll am 24. Oktober verkündet werden.