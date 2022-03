Schleswig-holstein : Mord-Prozess: Zeuge schildert Lebensumstände des Zahnarztes

Im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord eines Zahnarztes aus Westensee hat ein Freund Details aus dem Leben des Angeklagten geschildert, die ihn möglicherweise zu den Taten trieben. Vor dem Kieler Landgericht beschrieb er den Zahnarzt am Dienstag als einen Mann, der völlig am Ende war und keine Lebensperspektive mehr sah. Demnach stand der 48-Jährige in der gescheiterten Ehe und finanziell quasi mit dem Rücken zur Wand und war nicht mehr erreichbar. „Er war gebrochen“, sagte der Zeuge, „er wusste einfach nicht mehr, was er machen sollte.“ Er habe seine Frau zurückgewollt, sie „war sein zentraler Dreh- und Angelpunkt“.

Einen Tag vor den Taten habe er dem Angeklagten geraten, seine Praxisimmobilie zu verkaufen und ihm erneut geraten, sich ärztliche Hilfe zu holen. 800.000 bis 900.000 Euro Schulden lasteten demnach auf dem Gebäude des Angeklagten, sagte der Zeuge. Aus seinen Einkünften als Zahnarzt hätte der Freund Frau und Kindern Unterhalt zahlen können, habe er ihm ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.