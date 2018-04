Kiel : Mittelfinger gezeigt und danach in die Justizvollzugsanstalt

Ein junger Mann machte seinem Unmut gegen die Polizei Luft – mit fatalen Folgen.

von Merle Dießelkämper

03. April 2018, 16:00 Uhr

Kiel | Ein 25-Jähriger zeigte am Sonnabendnachmittag Beamten, die in einem Streifenwagen saßen, den Mittelfinger. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Als die Beamten den 25-Jährigen nach dem Grund seines Verhalten fragten, erklärte er, dass die Beamten es nicht anders verdient hätten. Daraufhin wollten sie seine Personalien überprüfen. Einen Personalausweis konnte der Mann allerdings nicht vorweisen, da er diesen nach eigenen Angaben vernichtet hatte – ihm hätte das Bild nicht mehr gefallen, teilte die Polizei weiter mit. Anhand seiner EC-Karte wurde der Mann jedoch idendifiziert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen ihn zwei offene Haftbefehle vorlagen. Anschließend wurde der 25-Jährige in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

