Video : Mitflugzentralen – Eine Alternative zum Pauschalflug?

Berufspilot Markus Hoppe bietet über eine zentrale Vermittlung seine Flüge für Passagiere an.

von Edwin Weißbeck

20. Juli 2018, 21:48 Uhr

Wingly, flyt.club oder Skyüber, so heißen einige der Plattformen, die Flüge zwischen Hobbypiloten und Passagieren vermitteln. Was schon bei Mitfahrzentralen funktioniert, soll auch für die Lüfte möglich sein. Passagiere und Piloten sollen hier zusammengeführt werden. Markus Hoppe ist Berufspilot. Seit dreieinhalb Monaten bietet er bei einer Mitflugzentrale seine Flüge an.