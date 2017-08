Sylter Strandgespräch : Mit Video: Bayern, der HSV, THW Kiel und vieles mehr

Sylt | Eine interessante, eine illustre, eine intensiv und auch fröhlich diskutierende sh:z-Talkrunde: TV-Moderator Johannes B. Kerner, Ex-Fußball-Nationalspieler Michael Rummenigge, THW-Kiel-Manager Thorsten Storm, Carsten Köthe, Reporterlegende bei Radio Schleswig-Holstein (R.SH), und dazu der Hausherr, Sansibar-Inhaber Herbert Seckler. Sie diskutierten im „2. Sylter Strandgespräch“ über das aktuelle Sportgeschehen, vornehmlich über Fußball und Handball. Als Moderator fungierte Jürgen Muhl, stellvertretender sh:z-Chefredakteur und Sportchef des Verlages.

Michael Rummenigge, ehemaliger Profi beim FC Bayern und bei Borussia Dortmund, legt gleich richtig los: „Bayern wird wieder Meister. Mit meinem Bruder an der Spitze kann es gar nicht anders sein. Spaß beiseite: Der FC Bayern hat den stärksten Kader. “

Herbert Seckler, bis zum Abstieg waren Sie Sponsor des Zweitligisten Würzburger Kickers. Welchen Verein unterstützen Sie in Zukunft?

Seckler: „Das war mehr so eine Spaßgeschichte, wegen meiner Freundschaft zu Trainer Bernd Hollerbach. Wir hatten hier einen lustigen Abend, und da war es geschehen. Ich mache jetzt noch beim Handball in Kiel ein wenig, und das ist es dann auch. Für die großen Vereine reicht mein Geld nicht.“ (Gelächter in der Runde)

Johannes B. Kerner, Sie kennen sich im Fußball-TV-Geschäft bestens aus. Gut eine Milliarde Euro kassiert die Bundesliga für die Rechte in den nächsten drei Jahren. Jetzt muss man drei Sender haben, um alles zu sehen. Ist diese Entwicklung noch gut und richtig?

Kerner: „Ganz ehrlich, ich selbst weiß noch nicht, wer was überträgt. Eine problematische Entwicklung. Wenn der normale Fan den Überblick verliert, distanziert er sich vom Fußball. Eine Milliarde – Geld allein macht nicht glücklich, wie man am Beispiel Bundesliga sehen kann. Der Fußball hat große Probleme, siehe die Kommerzialisierung oder die Probleme mit den Ultras.“

Michael Rummenigge: „Wir müssen aufpassen, dass es nicht nur noch ums Geld geht. Demnächst wechselt vielleicht Messi für 500 Millionen Euro Ablöse. Es fehlen Respekt und Loyalität zum Verein als Arbeitgeber. Wie bei Dembele, der einfach nicht mehr zum Training kommt und seinen Wechsel erpressen will. Bemerkenswert ist diesem Fall die Solidarität der Bayern. Bei denen kann so etwas ja auch passieren. Da kommt demnächst ein Scheich und will Lewandowski aus dem Vertrag kaufen. Alles möglich.“

Kerner: „Da hat Michael völlig recht. Ich weiß von Jürgen Klopp, dass er Coutinho derzeit nicht einsetzen kann, weil es ja noch möglich ist, dass man diesen Spieler bis Ende August an den FC Barcelona verkauft. Die brauchen einen Nachfolger für Neymar, also passiert da noch was. Dasselbe mit Dembele und Dortmund. Liverpool und Dortmund wären ja verrückt, wenn sie nicht abwarten würden, um den höchstmöglichen Preis zu erzielen. Die wissen ja, dass Barcelona Geld hat. Mindestens 222 Millionen. Klopp würde Coutinho liebend gern einsetzen, kann es aber nicht, weil er sich ja die Haxen brechen könnte und dann nichts mehr wert ist. Das ist die eine Seite. Und die andere? Was ist das eigentlich für Geld, mit dem da hantiert wird? Es kommt von den Eigentümern von PSG, und das sind Milliardäre aus Katar. Das Land also, in dem ja die übernächste WM bei 40 Grad ausgetragen wird. Das ist eine politische Komponente. Was haben diese Leute für einen Einfluss auf unseren Fußball. Das ist unappetitlich.“

Thorsten Storm, so etwas ähnliches wie eine Erpressung hat Euer Torwart Andreas Wolff vor kurzer Zeit versucht, oder?

Storm: „Andreas Wolff hatte ja bei uns unterschrieben, bevor er zu diesem großen Handball-Star wurde. Also, bevor er in Polen Europameister mit Deutschland wurde. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten bei anderen Clubs. Wir haben die stärkste Liga Europas, aber die Spitzenvereine in anderen Ländern wie Paris, Barcelona oder auch Veszprem in Ungarn haben mehr Geld als die führenden Vereine in Deutschland. Immer mehr Top-Spieler verlassen die Bundesliga, nur um mehr Geld zu verdienen. Die Belastung in Ungarn, Frankreich oder Spanien ist viel geringer, dort sind nicht so viele Pflichtspiele zu bestreiten. Hier in Deutschland spielen wir ja alle drei Tage. Die Handball-Profis haben es dort ein wenig gemütlicher.“

Rummenigge: „Was verdient denn ein Spitzen-Handballer in der Bundesliga?“

Storm: „In Paris oder Barcelona schon mal siebenstellig. In Deutschland höchstens 400- bis 500 000 Euro pro Jahr. Wir haben aber auch Spieler, die anfangs so um die 3000 Euro im Monat bekommen und alle paar Tage auf der Platte stehen. Der Handball in Deutschland aber nimmt eine gute Entwicklung, auch, was die TV-Präsenz angeht. Sky überträgt in der neuen Saison alle Spiele live. Und auch in der ARD sind wir zu sehen.“

Carsten Köthe, Sie müssen ja schon fremd gehen, um sich über den aktuellen Fußball im Radio zu informieren, oder?

Köthe: „Das trifft nur auf die Fußball-Bundesliga zu. Sonst sind wir dabei. Wie bei Holstein Kiel oder im Handball bei der SG in Flensburg oder beim THW Kiel.“

Storm: „Die TV-Welt hat sich enorm geändert. Die jungen Menschen streamen mehr als dass sie den Fernseher anschalten.“

Seckler: „Ich habe rund 200 Mitarbeiter. Die streamen zwischendurch in den Pausen. Ist ja alles viel schneller und man kann es jederzeit und überall.“

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hält es für denkbar, in den Stadien Zonen zu schaffen, in denen die Ultras ihre Pyro-Feuer entfachen können und mit Raketen schießen. Ist das der richtige Weg, um mit den Fans Frieden zu schließen?

Rummenigge: „Das geht ja gar nicht. Dann bleiben doch schon mal die Familien mit Kindern weg. Das ist der falsche Weg. Undenkbar.“

Kerner: „Der Staat hat das Gewaltmonopol. Und das muss auch im Fußball so bleiben. Daran darf nicht gerüttelt werden. Das ist nicht diskutierbar. Pyro gehört nicht zu einem unterhaltsamen Fußballspiel. Ich bin häufig in Liverpool. Da singt das ganze Stadion und es wird nicht eine Rakete abgeschossen. In diesem Zusammenhang: Die Bundesliga muss auch für Familien mit Kindern bezahlbar bleiben. Andernfalls hat der Fußball verloren.“

Seckler: „Die Bundesliga muss für alle da sein, das ist ein Allgemeingut. Fußball ist der deutsche Sport für alle Menschen. Daher ist die neue Rechteverteilung im Fußball nicht richtig. Meine Mitarbeiter können sich keine zwei Bezahlsender leisten. Das ist der falsche Weg.“

Sagen Sie, Thorsten Storm, in der neuen Saison spielt die Handball-Bundesliga am Sonntagmittag. Machen die Fans das denn noch mit?

Storm: „Das ist – zugegeben – eine Umstellung. Wir müssen aber die Lücken nehmen, die uns der Fußball noch lässt. Andernfalls passen wir nicht mehr ins Fernseh-Schema. Wir brauchen das Fernsehen, daher haben wir über diesen Kompromiss nicht lange diskutiert. Wir sind trotzdem wieder ausverkauft. Ohne die Fernsehgelder kann der Spitzensport nicht überleben.“

Warum freuen Sie sich auf die neue Bundesliga-Saison?

Köthe: Weil ich hoffe, dass Bayern keinen Durchmarsch macht. Und ich freue mich auf den HSV.

Rummenigge: „Ich freue mich jedes Jahr auf die neue Saison. Zum HSV: Was ist in dem Verein nur los? Es geht nicht, dass Herr Kühne diesen Einfluss nimmt. Zu Werder Bremen: Schade, dass Pizarro nicht mehr dabei ist. Zu den Bayern: Ancelotti macht gute Arbeit. Die werden es schon machen. Besonders gespannt bin ich auf Schalke 04 mit einem 31-jährigen Trainer.“

Kerner: „Ich freue mich auf Bibiana Steinhaus als erste weibliche Schiedsrichterin und auf eine spannendere Saison als in den letzten Jahren“

Seckler: „Ich freue mich auf die Handball- und Fußball-Bundesligasaison. Dabei kann ich richtig gut entspannen. Wenn ich denn Zeit habe, ist doch bei uns in der Sansibar immer viel los.“

von sh:z

erstellt am 21.Aug.2017 | 17:55 Uhr