Betrunkener Radfahrer in Schleswig : Mit 2,6 Promille in die Schlei

Passanten konnten dem Mann helfen. Er wollte nach dem Sturz weiterfahren.

18. September 2018, 17:04 Uhr

Schleswig | Am Dienstag ist ein 43-Jähriger auf dem Strandweg in Schlewig gefahren und von dort in die Schlei gestürzt, wie die Polizei mitteilte.

Passanten halfen dem Mann aus dem Fluss heraus, kurz darauf landete er jedoch wieder im Wasser. Die Helfer riefen die Polizei und verhinderten anschließend, dass der Mann erneut auf sein Rad steigt.

Den Beamten gegenüber gab der 43-Jährige an, dass er „ziemlich betrunken“ sei. Ein Atemalkoholtest gab Gewissheit: über 2,6 Promille. Laut ADAC bekommen Radfahrer, die mit 1,6 Promille oder mehr im Verkehr unterwegs sind, neben einer Geldstrafe von meist einem Monatsnettogehalt (30 Tagessätze) zwei Punkte in Flensburg. Außerdem ist die medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) Pflicht. Wer dort durchfällt, verliert die Fahrerlaubnis. Die Behörde kann das Radfahren sogar verbieten, wenn Wiederholungsgefahr attestiert wird.

Dem Mann wurde im Helios Klinikum eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen §316 StGB, Trunkenheit im Verkehr.

