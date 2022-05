Landgericht : Missbrauchsprozess: Gericht schließt Öffentlichkeit aus

Am Landgericht Itzehoe hat am Dienstag ein Prozess wegen Kindesmissbrauchs in 148 Fällen begonnen. Die Öffentlichkeit sei noch vor Verlesung der Anklage von der Verhandlung ausgeschlossen worden, sagte eine Gerichtssprecherin. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 46 Jahre alten Angeklagten vor, zwischen September 2018 und Juli 2021 ein Vielzahl von sexuellen Handlungen an seiner 2007 geborenen Tochter vorgenommen zu haben.

Diese Taten soll er fotografiert und au...

