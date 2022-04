Neumünster : Missbrauch im Pflegeheim? Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt gegen einen Mitarbeiter eines Pflegeheimes in Neumünster. Er stehe im Verdacht eine Bewohnerin des Heims sexuell missbraucht zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kiel am Dienstag. Der Vorfall habe sich bereits Ende März ereignet, sagte er. Zu dem Zeitpunkt habe der Verdächtige als Pfleger in der Einrichtung gearbeitet. Nähere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht. Zuvor hatte der „Holsteinische Courier“ über die Ermittlungen berichtet.

