Lübeck : Merkel-Nachfolge: Erste Regionalkonferenz der CDU zum Parteivorsitz startet

Merz, Kramp-Karrenbauer oder doch Spahn? Den ersten Eindruck von dem Trio können sich die Mitglieder aus drei Nord-Ländern machen.

von dpa

15. November 2018, 08:52 Uhr

Lübeck | Das Rennen um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze der CDU geht in die entscheidende Phase. Am Donnerstag stellen sich die Kandidaten in Lübeck auf der ersten von acht Regionalkonferenzen den Mitgliedern vor. Dazu erwartet die CDU rund 900 Teilnehmer aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Um den Posten an der Parteispitze kämpfen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sie werden zunächst den Mitgliedern ihre Konzepte für die Führung der Partei darlegen. Danach sind Fragen möglich. Über den CDU-Vorsitz entscheidet ein Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg.

Bewerber haben zehn Minuten Zeit, sich zu präsentieren

Nach der Begrüßung durch den gastgebenden Landesvorsitzenden, Ministerpräsident Daniel Günther, haben die Bewerber zehn Minuten Zeit für ihre Präsentation. Die Reihenfolge wird ausgelost.

„Ich gehe davon aus, dass bei der Regionalkonferenz in Lübeck wirklich die gesamte Bandbreite der Aktuellen Themen angesprochen wird“, sagte der Kieler Regierungschef Günther. „Jetzt sollen sich die Mitglieder ein Urteil bilden.“ Günther hat noch nicht erklärt, welchen Bewerber er unterstützt. „Ich werde mich dazu zu gegebener Zeit äußern“, sagte er.

Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Roland Heintze rechnet mit einem sehr knappen Rennen bis zum Schluss. Die CDU habe allein mit den drei prominenten Kandidaten ein breites Personalangebot, um das sie andere Parteien sicher im Stillen beneideten. „Für die CDU ist dieser Ideenwettbewerb ein großer Gewinn, und ich habe in den letzten Tagen zum Beispiel zum Thema Steuerreform viele gute inhaltliche Impulse gehört“, sagte Heintze. „Für mich und auch die Wähler ist es wichtig, dass die Debatte sachlich und professionell mit dem notwendigen frischen Wind geführt wird.“

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kokert erhofft sich von den drei Bewerbern für den Bundesvorsitz klare Ansagen zur künftigen Strategie seiner Partei für die neuen Länder. Einen Favoriten sieht Kokert derzeit nicht. Er rechne in Lübeck mit einer extrem spannenden Veranstaltung. „Die CDU ist derzeit die interessanteste Partei in Deutschland“, sagte Kokert.