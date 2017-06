Neumünster : Fahndungserfolg nach Diebstahl

Neumünster | Ein 19-jähriger betrunkener Mann war am Samstag gegen Mitternacht in einer Bushaltestelle in der Boostedter Straße in Neumünster eingeschlafen. Diese hilflose Lage nutzten zwei 24- und 33 Jährige Männer aus und stahlen demschlafenden jungen Mann seinen Rucksack mit diversen persönliche Dingen.

In der Nähe befindliche Zeugen konnten die Polizei anrufen und die Täter beschreiben. Eine Sofortfahndung im Nahbereich durch mehrere Streifenwagen führte schließlich zum Erfolg.

Die beiden Täter konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden, der Rucksack und sein Inhalt konnte dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Die beiden Männer erwartet jetzt eine Anzeige wegen Diebstahls.

