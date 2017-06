Autobahn 1 im Kreis Stormarn : Busunglück auf der A1 bei Barsbüttel - Autobahn nach Süden gesperrt

vergrößern 1 von 2 Foto: Georg Wendt/dpa 1 von 2

Hamburg | Bei einem Busunfall auf der A1 bei Barsbüttel im Kreis Stormarn sind am Sonntag mindestens zwei Menschen schwer verletzt worden. Weitere wurden einem Polizeisprecher zufolge leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein Auto überschlagen und war mit dem Bus kollidiert, in dem etwa 25 Reisende saßen. Einer der Schwerverletzten sei nach ersten Erkenntnissen in dem Wagen gewesen, der andere in dem Reisebus, sagte der Sprecher. Die übrigen Businsassen wurden zunächst zu einem nahegelegenen Möbelhaus gebracht.

Die Rettungskräfte waren dem Sprecher zufolge mit einem Hubschrauber und mehreren Notarztwagen an der Unfallstelle. Die A1 wurde in Richtung Süden gesperrt. Die Fahrbahn sei großflächig durch ausgelaufenen Treibstoff verunreinigt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 10:34 Uhr